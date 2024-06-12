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GRES オーストリッチ　ハンドバッグ　ブラウン
商品番号 D20734556125
商品名

GRES オーストリッチ　ハンドバッグ　ブラウン
ブランド名 グレ
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...レザー(本革)　オーストリッチ以前こちらで購入させていただいたものです。購入時の商品説明↓未使用のまま保管しておりました。タグなしです。マスタードとブラウンの2色づかいで、カジュアルにも合わせていただけるオーストリッチです。未使用ですが保管ジワがありますので、未使用に近いとしました。とのことでした。購入してから、なかなか使用する事がなかったので、出品させていただきます。横　約32㎝　縦　約28cmマチ　約11cm持ち手立ち上がり　約15㎝
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