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商品詳細
素材...レザー(本革) オーストリッチ以前こちらで購入させていただいたものです。購入時の商品説明↓未使用のまま保管しておりました。タグなしです。マスタードとブラウンの2色づかいで、カジュアルにも合わせていただけるオーストリッチです。未使用ですが保管ジワがありますので、未使用に近いとしました。とのことでした。購入してから、なかなか使用する事がなかったので、出品させていただきます。横 約32㎝ 縦 約28cmマチ 約11cm持ち手立ち上がり 約15㎝
http://narcologia.ru/goods/hesitantly593984.html
http://narcologia.ru/goods/enquire493289.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless965059.html
GRES オーストリッチ ハンドバッグ ブラウン
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