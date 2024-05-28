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商品詳細
ノコオーノ薄手の羽織りです。花柄のボタンがかわいいです。お尻も隠れる長さなので、体型を気にせずに着こなせると思います。自宅保管の為、ご理解頂ける方のご購入をよろしくお願いします(o^^o)#ノコオーノ
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