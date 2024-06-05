

リベレイダース キャンバス サコッシュ - OLIVE



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リベレイダース】話題のサーモマグなど新作が予約開始！｜JOURNAL ...

LiberaidersCanvasSacocheCOLOR:OLIVEミリタリーテイストでタフなパラフィンキャンバスを使用したサコッシュ。ウォッシュ加工により、ヴィンテージライクな雰囲気に仕上げています。フロントパネルにはサンスクリット語調のフォントでLiberaiders、その下には旅をテーマにするLiberaidersの普遍的なテーマである『DISTINATIONUNKNOWN』＝行先不明をプリント。裏地には発色の良いオレンジのナイロンツイルを採用しMA-1を彷彿とさせるカラーリングに仕上げております。オリジナルのタフなウェービングテープを仕様する等、細部まで拘った仕様となっております。MATERIAL:COTTON100%お値下げ相談や質問等ございましたらコメントよろしくお願い致します。