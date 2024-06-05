オズモーシス ロフ ブラウス 長袖 羽 トップス インナー

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オズモーシスロフ長袖ブラウス羽デザインポリエステル100のブラウスなので、1枚でもジャケットのインナーとしてもさらっと着ていただけます^^身丈…約60センチ身幅…約44センチ特に目立つ汚れやほころびは見当たらず綺麗な状態ですが、自宅保管品のためご理解いただける方よろしくお願いします^^