中国スワトウ 汕頭刺繍 牡丹牌 PEONY 長袖ブラウス 薄ピンク色 11

中国 スワトウ汕頭刺繍牡丹牌PEONY長袖ブラウス薄ピンク色チャイナブラウスvintage【サイズ】32肩幅 約38cm身幅 約44cm着丈 約61cm【素材】シルク 絹 100%タグが片方ほつれています。経年の為シミがございます。襟山、胸元、他にも極小シミが数カ所ございます。画像でご確認ください。vintage衣類にご理解の上、ご購入をお願いいたします。テイスト・シーン···キレイめ色···ピンク袖丈···長袖柄・デザイン···刺繍素材···シルク



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