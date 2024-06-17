Paul Smith星柄スターデザインTシャツM紫パープルカットソー美品

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たくさんのショップから閲覧頂きありがとうございます。#ブランド戦士えるしー_シャツ、カットソーはこちら#ブランド戦士えるしー_レディースその他はこちら□ブランド：PaulSmithポール・スミス□アイテム：プリントTシャツ総柄星□表記サイズ：M□カラー：パープルブラックシルバー黒紫色□実寸（平置き計測）肩幅：38身幅：43着丈：55袖丈：14*素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。□素材:綿コットン50%レーヨン50%□コンディション：使用感、着用感が少なく綺麗なアイテムです。マックスマーラ、エムズグレイシー、レリアン、ランバン、ナラカミーチェ、ソニアリキエル、23区、アナイ、ラルフローレン、セオリー、フレイアイディー、イエナ、ポールスミスなどのブランドや、Tシャツ、ポロシャツ、カットソー、ワンピース、コート、ジャケットなどを出品しています。是非出品一覧をご覧ください。#ブランド戦士えるしー_シャツ、カットソーはこちら#ブランド戦士えるしー_レディースその他はこちらG34柄・デザイン···プリント（ロゴなど）柄・デザイン···その他カラー···パープル袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬