美品ナラカミーチェNARACAMICIE半袖トップスシャツグレーチェックりぼん

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商品詳細
美品ナラカミーチェNARACAMICIE半袖トップスシャツグレーチェックりぼんレディースF44★表記サイズ0（ S〜M相当 ）寸法着丈 56㌢身幅 43㌢裄丈 17㌢肩幅 34㌢※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください！カラー グレーベース商品の状態 A状態:S 新品未使用状態:A 未使用に近い 数回程度の綺麗な状態です。状態:B 使用感あり 特に目立ったキズや汚れがない状態です。状態:C 中古品 多少のキズや汚れなどはありますが使用可能な状態です。状態:D中古品 傷が汚れが何箇所かありますが使用可能な状態です。状態:E ジャンク品 ダメージが多数あり、リメイク向きな商品。中古商品ですので、神経質な方はご購入をお控え下さい。ご理解の程宜しくお願い致します。画像ご確認下さい。
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