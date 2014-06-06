【シンプソンズ】半袖Tシャツ　総柄　ホーマーシンプソン　アニメ　キャラクタ19

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【商品説明】◆アイテム：半袖Tシャツ TEE◆ブランド：シンプソンズ◆サイズ：M【実寸ひらおき】着丈:62身幅:50肩幅:44袖丈:16※多少の誤差がある事はご了承ください。◆色:アースカラー 黄色 イエロー 白 ホワイト 等お使いのモニタにより色味が異なる場合があります。◆ポイント：パパ 総柄 ワンポイントロゴ 顔いっぱい◆コンデション：★★★◆古着の状態について◆１．★★★ 目立った傷や汚れ使用感なし２．★★若干の使用感や汚れ等があるが気にならない程度３．★汚れや傷あり、着用に問題なし※古着のため、多少の使用感、細かな汚れがあることをご了承の上、ご購入よろしくお願いします。※検品済ですが、万が一見落とし等がございましたら何卒ご理解ください。※上記にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。◆予告なく削除する場合がありますので、検討中の方は早めの手続きがオススメです！★古着のみフォロー割り＆まとめ買い割り引き始めました★★フォローするだけで●2980円以下→100円OFF●4980円以下→200円OFF●9999円以下→300円OFF●1万円以上→500円OFF★まとめ買い割り★古着商品に限りまとめて2点以上購入頂ければ合計金額より10％のお値引きさせていただきます。★値引きの対象はフォロワーさんのみとなります^^※ご購入前にコメントにて【フォロー割り】【まとめ買い割り】とお伝えください。【割引率の高い方を適用させていただきます。】※ご購入後のフォロー割りはシステム上出来ませんのでご了承ください。コメントなしの即購入okです☆値引き交渉などのコメントもお気軽にどうぞ全商品一覧#バッセロ古着同メーカー商品一覧#アニメバッセロ