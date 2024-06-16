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コムデギャルソンシャツ　半袖シャツ
商品番号 G96814738572
商品名

コムデギャルソンシャツ　半袖シャツ
ブランド名 コムデギャルソンシャツ
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コムデギャルソン　半袖シャツ　です。サイズ　XS　肩幅　約45袖丈　約20身幅　約49着丈　約70着なくなったので出品いたします。襟周り若干の汚れあり、その他目立つダメージ、汚れはなく状態はいいと思います。「コメント失礼いたします。購入を考えているのですが、こちらの商品はお値下げ可能でしょうか？」のような定型コメントには返信しません。値下げ希望なら対応するか分かりませんがご希望額をご提示ください。大幅な値下げコメントは無視、削除またはブロックいたします。
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