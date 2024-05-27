マムート MAMMUT【美品 】 マウンテン ジャケット レディース M

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MAMMUTUltimateLightJacketレディースマムートMサイズアウトドアウェア定価30,360円【品番】1010-17591【サイズ】M【着丈・身幅】約64×44cm■GORE®WINDSTOPPER®を用いた定評あるアルティメイトジャケット の軽量版。非常に高いレベルの野外活動時に最高のパフォーマンスを 提供するアクティブシェル■換気のためのジッパー式アンダーアームベント■使用しないときは閉じて冷気の侵入を妨げる機能的な親指ループ■内側ループを備えたマルチメディアポケット■ジッパー式サイドポケット×２■アスレチックフィット目立ったキズなどないかと思いますが、あくまでも中古品かつ素人検品となりますことご了承ください。#アウトドア#登山#フリース#マウンテンパーカー#レディース#ミレー#ノースフェイス#パタゴニア#グレゴリー#モンベル#カリマー#マムート#アークテリクス#マムート