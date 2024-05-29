CELINE ラウンドファスナー長財布 ベージュ レッド

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商品詳細
2019.12月頃、購入しました。２ヶ月くらい使用し保管していました。比較的、綺麗な方だと思います。サイズ約横19cm高さ10cmマチ2cm仕様内側/札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×12その他ポケット×2付属本体のみ箱が必要な方はプラス1000円です。状態中古品のため、内面、外面ともに写真で目立たない程度の傷、スレ、汚れがございます。小銭入れは少し小銭の汚れがあります。
http://narcologia.ru/goods/Persia849988.html
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