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商品詳細
何回か着用しました。JOURNALSTANDARDrelume◆華やかなフラワープリントが目を惹く、マジョリカプリーツワンピース。落ちついた花柄の生地にたっぷりのプリーツを施し、ティアードシルエットですっきりと仕上げました。袖や裾が広がっているので動きやすく、バランス良く見えるようプリーツの位置にこだわりました。腕回りはすっきり、身頃はゆったりとリラックス感のある着心地が魅力的。
http://narcologia.ru/goods/rouge762910.html
http://narcologia.ru/goods/calling579150.html
http://narcologia.ru/goods/reflector278964.html
マジョリカプリーツワンピース ジャーナルスタンダード
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