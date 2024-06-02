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マジョリカプリーツワンピース　ジャーナルスタンダード
商品番号 C75531452222
商品名

マジョリカプリーツワンピース　ジャーナルスタンダード
ブランド名 ジャーナルスタンダード
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何回か着用しました。JOURNALSTANDARDrelume◆華やかなフラワープリントが目を惹く、マジョリカプリーツワンピース。落ちついた花柄の生地にたっぷりのプリーツを施し、ティアードシルエットですっきりと仕上げました。袖や裾が広がっているので動きやすく、バランス良く見えるようプリーツの位置にこだわりました。腕回りはすっきり、身頃はゆったりとリラックス感のある着心地が魅力的。
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