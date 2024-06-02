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Tiffany ボリュームイニシャルh ロング チェーンネックレス希少美品
商品番号 Y13763364332
商品名

Tiffany ボリュームイニシャルh ロング チェーンネックレス希少美品
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 21,414 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニーイニシャルネックレスです。流線的なラインでアルファベットの“h”を模ったネックレスです。チェーンの長さ約76cmサイズ約5x2.2cm素材シルバー付属品なしティファニーの刻印があります。ティファニーの店舗にてクリーンニング済み。説明文に不足がある場合もございますので、状態など写真でご確認下さい。あくまでも自宅保管used品のためご理解頂ける方のみお願い致します！箱はご希望される場合は+800円です。コメントくださいませ。他多数コレクションを出品していきますので、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical867301.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement968599.html
http://narcologia.ru/goods/preference44338.html

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