Tiffany ボリュームイニシャルh ロング チェーンネックレス希少美品

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商品詳細
ティファニーイニシャルネックレスです。流線的なラインでアルファベットの“h”を模ったネックレスです。チェーンの長さ約76cmサイズ約5x2.2cm素材シルバー付属品なしティファニーの刻印があります。ティファニーの店舗にてクリーンニング済み。説明文に不足がある場合もございますので、状態など写真でご確認下さい。あくまでも自宅保管used品のためご理解頂ける方のみお願い致します！箱はご希望される場合は+800円です。コメントくださいませ。他多数コレクションを出品していきますので、よろしくお願いいたします。
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