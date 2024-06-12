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PRADA トート ハンドバッグ ボストンバック テスートナイロン J
商品番号 V32826946956
商品名

PRADA トート ハンドバッグ ボストンバック テスートナイロン J
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 3,003 円
在庫状況 あり

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商品詳細

～御覧頂きまして誠にありがとうございます～★商品詳細★◎種類　トートバッグ　A4サイズ　ハンドバッグ　ボストンバック　ナイロン　スウェード◎ブランド　PRADAプラダ◎サイズ幅35cm高さ27cm奥行き12cm◎カラーカーキ　ブラウン◎商品状態　使用感は多少ありますが、目立った傷などもなく、まだまだお使いいただけます！◎購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）にて購入した鑑定済みの正規品です。※必ずお読みください！！！〇中古品なので多少の汚れやシワなど傷の見落としもある場合がございますのでご理解の上ご検討下さい！〇梱包発送に関しましても簡易的に梱包して発送となります。〇その他気になった点などありましたらお気軽にお問い合わせください！
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