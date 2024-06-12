

AMBIDEX Store △〇お花咲いた！ハッピーサコッシュ(F クロ): l ...



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最新な アトリエドゥサボン ＊ お花咲いた!ハッピーサコッシュ ...



未使用】お花咲いた！ハッピーサコッシュ クロ | wic-capital.net



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完売】お花咲いた！ハッピーサコッシュ - ガーリーマーケット 山口市 ...



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l'atelierdusavon（アトリエドゥサボン）きゅっとひもをしぼるとお花がさくとても可愛く本格的でハッピーなサコッシュです。取り外しのできるショルダーで巾着づかいもできます。カラー:クロサイズ【写真7枚目】素材:【写真6枚目】花びらの端の部分が白くなっていますが、初めから白くなっています。写真8枚目でご確認の上ご検討お願いいたします。※自宅保管をしておりました。商品の状態は画像にて状態確認して頂いた上、ご理解いただける方に、ご検討をお願いします。お気にされる方はご遠慮ください。※ご購入後の返品はご遠慮ください。洗濯により、多少縮むことがございますが、御了承下さい。使用しているヒモは素材の性質上、引っ掛かりやすくなっています。バッグなど表面にざらつきのあるものなどとのスレや引っ掛けにご注意ください。洗濯の際はネットを使用してください。クリーニングの際は、付属のベルトは取り外して下さい。#サコッシュ#l'atelierdusavonカラー···ブラック柄・デザイン···無地素材···コットン