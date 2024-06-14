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商品詳細
名機と言われ既に廃盤となっているSP-404SXです。サンプラーとして複数回使用しました。若干の傷がありますが比較的美品の部類かと思います、神経質な方はよくご確認の上ご検討ください。箱無しです。電源ケーブルと折れが多少ある説明書、おまけで別途購入したline出力用のpinケーブルとSDカードを読み込むアダプター(typeC)お付けします。値下げとかはコメントなさっても考えていないので購入できる方のみよろしくお願いします。#Roland#SP_404SX#サンプラー#sampler#hiphop
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