シビラ　ワンピース　ロング　刺繍　花柄　総柄　リボン　ベルト　フレア　長袖　M

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アパレルや小物も多数出品中♡ #ななののレディースアパレルシビラのロングワンピースです。人気の花柄刺繍で、華やかさと、上品さのあるお品です。ベルベット生地のリボン付きで、ウエストをシェイプしスタイルアップしてくれます。◇アイテムsybilla シビラ ワンピース ロング フレア Aライン 花柄 フローラル 刺繍 総柄 リボン ベルト ベルベット ネイビー 紺 青 ブルー 長袖 バッグファスナー 日本製 M◇サイズ表記M肩幅38身幅38袖丈48総丈96平置きサイズ計測(単位cm)誤差はお許しください。着画はお断りさせて下さい。◇状態目立ったシミや汚れはないと思います。気持ちよくご着用いただけます✨◇カラーネイビー 紺 青 ブルー 緑 グリーン◇機能性バッグファスナー 肩紐どめ◇素材リヨセル83%ウール17%◇付属品リボンベルベット◇配送防水対策をした上での簡易包装で発送致します。皆様のご購入をお待ちしております⚠まだまだたくさん着ていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。⚠素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。⚠タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法で送らせて頂く予定で御座います。畳みジワはご容赦ください。出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします(❀ᴗ͈ˬᴗ͈)⁾⁾ᵖᵉᵏᵒ230803-0004-2