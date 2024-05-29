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サルヴァトーレフェラガモ　バッグ
商品番号 Q69782866720
商品名

サルヴァトーレフェラガモ　バッグ
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 6,804 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック種類...ハンドバッグ素材...ナイロン　縦　25横　29マチ12小ぶりですが、底マチ開くと11センチ程あります。冠婚葬祭にも、使えるシンプルで上品な、デザインです。こちらで購入いたしましたが、数回使用いたしました。外側、内側ともに綺麗ですたた、中のファスナー部分が、取れております。使用には問題はございません。
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