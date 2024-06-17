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meer. オールインワン
商品番号 C52164438217
商品名

meer. オールインワン
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 2,660 円
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商品詳細

メーアBoxshortsallinoneボックスショート　オールインワン2回着用。クリーニング済春夏はもちろんリゾート地でもおススメです。汚れは見当たりませんが中古品ですので神経質な方はご遠慮ください。小さく畳んで発送させて頂きますsizefree身丈：81.5cmバスト：85.5cm肩幅：31cmアーム：19.7cm股下：12.4cmわたり：38.2cm裾幅：38.7cm袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋
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