スタージュエリー K18 YG ルビー フォーエバーループ ハート ネックレス

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管理番号 24-7#cocoriのネックレス一覧#cocoriのスタージュエリー一覧#cocoriのK18一覧#cocoriのルビー一覧STARJEWELRYフォーエバーループオープンハートネックレス。18金のハートモチーフに7石のルビーが配置された、おしゃれで可愛いネックレスです♪留め具にもハートがデザインされています♡♦︎サイズ（約）⚪︎チェーン長さ 全長40cm⚪︎トップ 縦9.5mm×横10.4mm♦︎素材K18（刻印あり）イエローゴールドルビー♦︎重量1.97g♦︎付属品 ございません✨簡易のプレゼント用の紙箱に入れ、丁寧に梱包し発送致します（写真10枚目をご覧ください）♦︎状態ルーペにて僅かな小傷を認める程度で、とても綺麗な商品です。こちらの商品は古物商経由で購入しました。ブランドオークションを経た中古品である事にご理解頂いたうえ、ご購入お願い致します。できる限りの検品は行っておりますが、見落としがあるかも知れません。写真を拡大して良くご覧になりご判断願います。ご不明な点がごさいましたら、お気軽にご質問くださいませ。完璧を求められる方は、ご購入をお控え頂くと幸いです。✨【ブランド品に関して】「ブランドオークション」で家族が私物購入したものが沢山ございます。✨【真贋について】「日本流通自主管理（AACD）」加盟店、正規店、もしくは古物商経由で購入し、真贋鑑定済みの正規品のみ出品しています。✨【日本流通自主管理協会（AACD）とは】不正品を排除し、適正な商品の流通を目的とする団体