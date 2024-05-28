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美品JOHNSTONS カシミアジョンストンズ 大判ストール 両面ストール可能
商品番号 U14061417126
商品名

美品JOHNSTONS カシミアジョンストンズ 大判ストール 両面ストール可能
ブランド名 カルバンクライン
特別価格 税込 7,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品情報：カラー：ブラック/グレーサイズ：約70cm×190cm素材：カシミア１００％フリンジ含まずジョンストンズ定番のカシミア100％大判ストールカシミアの心地よい肌触りと暖かさを存分に楽しめるアイテムです。状態：新品未使用未使用品ですので神経質な方はお控えください。お色は1枚目の画像が1番近いお色になります。
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