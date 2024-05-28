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商品詳細
商品情報：カラー：ブラック/グレーサイズ：約70cm×190cm素材：カシミア１００％フリンジ含まずジョンストンズ定番のカシミア100％大判ストールカシミアの心地よい肌触りと暖かさを存分に楽しめるアイテムです。状態：新品未使用未使用品ですので神経質な方はお控えください。お色は1枚目の画像が1番近いお色になります。
http://narcologia.ru/goods/update699095.html
http://narcologia.ru/goods/septet815119.html
http://narcologia.ru/goods/cotton454561.html
美品JOHNSTONS カシミアジョンストンズ 大判ストール 両面ストール可能
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