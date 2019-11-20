ZARA ストライプ柄シャツワンピース

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商品詳細
カラー···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···ストライプサイズ XS少し大きめに作られており、いつものサイズのワンサイズ小さいのがちょうどいいです！定価4990タグは切ってます
http://narcologia.ru/goods/reproduce401255.html
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