【完売品】MARDI MERCREDI　紗栄子　コラボ　プードル　Tシャツ

ご覧いただきありがとうございます。コメント不要、即購入OKMardiMercrediと紗栄子さんがコラボレーションした日本公式WEBサイト限定アイテム。紗栄子さんも大好きなプードルをイメージしたプリントに2022SSCOLLECTIONからの新しいロゴデザインをドッキングしたTシャツ。カラーはブランドでも人気の色を組み合わせた日本だけのオリジナルデザイン。韓国ブランドMardiMercrediと紗栄子コラボの大人気商品です。発売して即完売してしまった人気商品です。マルディメクルディと紗栄子さんのコラボしたアイテムでとっても可愛いです♡マルディの日本限定商品でポップアップストアではこのコラボ商品はすぐに完売してしまったそうです(^^)オンラインショップでもすでに完売し、再入荷の予定はないそうです。【正規品・完売品】MARDIMERCREDI×SAEKOPOPO マルディメクルディ 紗栄子 コラボ プードル Tシャツパンツ、セーター、スウェット、Tシャツも出品しておりますので、同時購入で値引きします。事前にコメントください。カラー:ホワイト素材:コットン100％新品未開封、タグ付き！サイズFree着丈65肩幅46身幅54袖丈18※寸法は素人採寸ですので若干誤差がある場合がございます。洗濯方法:ドライクリーニング/冷水での手洗い又は洗濯機使用【❤発送について❤】 お支払い確認後、商品の24時間以内の発送。お急ぎ方はコメントしてください、即日発送できます。⚠コメントしていても即購入の方が 優先となりますのでご了承ください。◆注意事項◆・iPhoneにて撮影しておりますので多少色合いに誤差が生じる場合がございます#韓国MardiMercredi公式サイト#マルディメクルディ公式サイト#MardiMercredi#マルディメクルディ#mardi#韓国限定#韓国ファッション#韓国ブランド #トレーナー#スウェット#MardiMercredi通販#マルディメクルディセーター



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