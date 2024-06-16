新品　 ザ・ノースフェイス レディース ヌプシティー 半袖tシャツ　Mサイズ

新品未使用 ザ・ノースフェイスレディースアウトドア半袖Tシャツショートスリーブ ヌプシティーブラックーーーーーーーー◇速乾性のあるリサイクルポリエステルと風合いのよいコットンを混紡した、ニット素材の半袖Tシャツ。コットンライクな生地で、しなやかな着心地。静電気の発生を抑えた静電ケアに配慮。左胸にTHENORTHFACEの転写プリントを配置し、カジュアルな着こなしが楽しめる1着です。■2023Spring＆Summerモデル■カラー(メーカー表記)ブラック(K：ブラック)■素材：RecycledT/CKnit(ポリエステル73％、綿27％)■生産国：中国M：身長/155〜165cm胸囲/80〜88cmL：身長/160〜170cm胸囲/84〜92cmーーーーーーーー新品ザ・ノースフェイス半袖 ショートスリーブ ヌプシティーMサイズーーーーーー#ノースフェイス#THENORTHFACE#NORTHFACE#ザノースフェイス#アウトドアティー#アウトドア#キャンプ#登山#ノースフェイスTシャツ#ノースフェイスコーデ#ノースフェイスシャツ#tシャツ#Tシャツ38



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