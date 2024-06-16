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Lee✖️ROSSO デニムシャツ　ワンピース　デニムチュニックシャツ　Sサイズ
商品番号 H77781815617
商品名

Lee✖️ROSSO デニムシャツ　ワンピース　デニムチュニックシャツ　Sサイズ
ブランド名 アーバンリサーチロッソ
特別価格 税込 1,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Leeアーバンリサーチロッソ　　　デニムシャツ　　　　デニムチュニックシャツ　　　ワンピースLee✖️ROSSO綿100%☆即購入OK☆【サイズS】肩幅　　33身幅　　42着丈　　77袖丈59.5素人採寸ですので参考程度にお願いします。☆一度人の手に渡った商品ですので神経質な方は購入をお控えください☆商品への質問は気軽にメッセージください(⌒▽⌒)◎当方、『ペットなし・自宅保管』ですが、USEDに関しては以前の利用状況等はわかりません◎NO.S-225#AML246#アーバンリサーチロッソ#アーバンリサーチロッソデニムシャツ#アーバンリサーチロッソデニムチュニックシャツ#アーバンリサーチロッソワンピース#URBANRESEACHROSSO#URBANRESEACHROSSOデニムシャツ#URBANRESEACHROSSOデニムシャツチュニック#URBANRESEACHROSSOワンピース#Lee#Leeデニムシャツ#Leeデニムシャツチュニック#Leeワンピース#Lee×ROSSO#Lee×ROSSOデニムシャツ#Lee×ROSSOデニムシャツチュニック#Lee×ROSSOワンピース
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