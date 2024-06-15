MademoiselleNONNONマドモアゼルノンノン 七分袖 チェックシャツ

目立つダメージや汚れのない状態です。カラー：ブルー系サイズ：M素材：綿100％実寸：肩幅41cm身幅48cm着丈62cm袖丈45cm(素人採寸ですので、多少の誤差はお許し下さい)発送はコンパクトにたたんで発送いたしますので、多少のシワはご了承下さい。3391s



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