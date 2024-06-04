AERON エアロン トップス

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AERONエアロントップス数年前にセレクトショップで購入しました。4万円代くらいのお品だったかと思います。【AERON(エアロン)】2011年ハンガリー、ブダペストでデザイナーのEszter Áronと彼女の友人の女性2人で立ち上げられたコンテンポラリーブランド。デザインから製造まですべてハンガリーで行われています。クリーンでシャープなライン、良質な素材、そして優れた職人の技術がÁERONの特徴。仕事と遊び、ミニマルとフェミニニティなど相反する要素を絶妙なバランスで調和、表現しています。●サイズ：表記32以下平置きサイズ着丈57身幅52●状態：数回着用致しましたので、それなりの使用感がございます。●その他、注意事項：傷や汚れなどは写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。※申し訳ございませんが、今のところお値引き交渉はしておりません。※仕事上、平日は対応できない場合がございます。場合によっては発送まで1週間頂くこと、ご了承下さい。その他について、自己紹介文を一読いただければば幸いです。AERONエアロンアーロンシャツブラウスプルオーバーＶネックコットン綿ホワイト白カラー···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋