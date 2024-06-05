cn2 PLAY COMME des GARCONS ポロシャツレディースM相当

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商品詳細
プレイコムデギャルソンの半袖ボタンTシャツですワンポイントワッペンロゴのシンプルなデザイン☆お好きな方是非♬Sサイズタグ表記ですが、着用感レディースMサイズ相当として出品してます。下記採寸数値をご確認ください身幅41cm,着丈51cm,肩幅33cm,袖丈16cmカラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏他にも古着やメンズ、レディース、Sサイズ、Mサイズ、Lサイズや秋服、冬服も出品してますので是非ご覧下さい！
http://narcologia.ru/goods/perpetual945446.html
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