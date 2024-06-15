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MAX\u0026Co. フラワープリント刺繍\u0026ビーズ半袖ジャージカットソー サイズM
商品番号 I47052292823
商品名

MAX\u0026Co. フラワープリント刺繍\u0026ビーズ半袖ジャージカットソー サイズM
ブランド名 マックスアンドコー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大胆なフラワープリントですが、色味がとても上品でお洒落です♪刺繍やビーズなども施されており高級感があります。ボトムスはデニムでも写真のように柄物でも素敵だと思います☆※写真2〜4は公式サイトのものを拝借致しましたので参考になさってください。【サイズ】サイズ表記:M身幅:48×2着丈:64エリの開き幅:27エリ開き〜袖までの長さ:29(肩の切り替えなしの為)肩裏側にブラ留めあり※素人採寸ですので誤差はご了承ください【素材】コットン100%(ジャージ)手洗いOK植物系ドライクリーニング溶剤でホームクリーニング済み【カラー】公式サイトではベージュパターンとなっておりますが、主観ですがアイボリーからベージュの中間ぐらいかなと思います。合わせやすい色合いです。【状態】当方にはサイズが大き過ぎた為サイズの合う方に。2回の着用です。※小さく畳んでの発送を予定しておりますので畳じわ等はご了承下さいませ。※配送方法を、らくらくメルカリ便(匿名配送)からゆうゆうメルカリ便(匿名配送)に変更する場合があります。---------------------------------------------出品前に商品をチェックしておりますが、汚れや傷を見落とすこともあるかと思われます。中古商品は見る方によって価値観が異なりますので、上記をご理解いただきお取引をお願い致します。トラブルを避けるため、神経質な方や完璧なお品を求められる方はご購入をご遠慮くださいませ。
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