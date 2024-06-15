九谷焼　明治九谷　八郎手赤絵金彩　人物花文　菓子器　C　R3800

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大きさ 高さ約３cm 幅約１７．７cm小さな欠けが見受けられます。（画像６枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。