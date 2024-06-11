期間限定価格アニヤハインドマーチ3WAYマイクロミニボストン

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9月4日（月）までの限定価格です。19,000円 → 16000円とても小さな可愛いいバックですが、イタリア製の丁寧なお作りで、品よくお持ちいただけます。サイズ…縦約12cm、横約15.5cm、マチ約9.5cm、ハンドル約20cmショルダーストラップ約120cmカラー…インディゴ（濃紺）素材...カーフレザー(本革)特徴...ストラップが着脱できます。また、長さを二段階に調整できるので、肩掛け、斜め掛け、ストラップなしの3通りにお使いいただけます。本体価格…135,000円＋税正規公式サイトより購入