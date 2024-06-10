【お値下げ】希少☆CHANEL シャネル＊大判スカーフ チェーン☆シルク

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商品詳細
大幅お値下げしました！値引き交渉はご遠慮願いますm(__)m25年ほど前に購入した希少価値あるスカーフです。大切に保管しておりましたので、綺麗な状態です。正規品です。●サイズ：85cm×85cm●素材：シルク100%●色：グリーン系63
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