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【お値下げ】希少☆CHANEL シャネル＊大判スカーフ チェーン☆シルク
商品番号 B92718673288
商品名

【お値下げ】希少☆CHANEL シャネル＊大判スカーフ チェーン☆シルク
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 12,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大幅お値下げしました！値引き交渉はご遠慮願いますm(__)m25年ほど前に購入した希少価値あるスカーフです。大切に保管しておりましたので、綺麗な状態です。正規品です。●サイズ：85cm×85cm●素材：シルク100%●色：グリーン系63
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