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miumiu　バック
商品番号 S79650965776
商品名

miumiu　バック
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 31,931 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイの正規店で購入した物です☆私自身がハワイに旅行に行った際に正規店で購入した物になるので、間違いなく本物です！！日本円で約160,000円で購入致しました!　元々、シワ加工のあるような素材(牛革)です経年劣化や保管状態によるものではございません！miumiuでは珍しく、カッコいい作りになっているので、男性でも購入しています♪と店員さんが言っていました^_^購入後、子供が産まれマザーバックになってしまったので、使用回数は少なめですが、中のポケットが1cm程糸がほつれています（画像参照）。また金具のところは多少使用感があります。汚れ等ございませんが、中古品になりますので、ご了承いただければと思います(__)※ご質問等ありましたら、お気軽にコメントいただければと思います^_^カラー...ブラック　PRADA　CHANEL　LOUISVUITTON　GUCCI　FENDI
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