Merveille H. メルベイユアッシュ ストライプシャツ

♫少し知的でメンズライクな雰囲気をだせるストライプシャツです(*^▽^*)重ね着することで一年中活躍できるお品です！この商品以外にも出品しているものもございます。こちら↓#はるレディース商品一覧#はるレディーストップス一覧【詳細】ブランド:メルベイユアッシュMerveilleH.サイズ：Mサイズとして出品着丈 57㎝ 身幅 53㎝ 肩幅 51㎝ 袖丈47㎝※サイズは平置きして計測しています。個人計測のため若干の誤差はご了承ください。素材：綿100%カラー：ホワイト、グレー写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。【フォローしてくださった方、フォロワーの方は感謝の気持ちを込めて10%引きさせていただきます(^^)】商品番号3GTO29#古着#ストライプシャツ#グレー



春のトレンド、ストライプシャツ♪MERVEILLE H(メルベイユアッシュ ...



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