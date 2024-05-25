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Merveille H. メルベイユアッシュ ストライプシャツ
商品番号 T10074643203
商品名

Merveille H. メルベイユアッシュ ストライプシャツ
ブランド名 メルベイユアッシュ
特別価格 税込 1,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♫少し知的でメンズライクな雰囲気をだせるストライプシャツです(*^▽^*)重ね着することで一年中活躍できるお品です！この商品以外にも出品しているものもございます。こちら↓#はるレディース商品一覧#はるレディーストップス一覧【詳細】ブランド:メルベイユアッシュMerveilleH.サイズ：Mサイズとして出品着丈　57㎝　身幅　53㎝　肩幅　51㎝　袖丈47㎝※サイズは平置きして計測しています。個人計測のため若干の誤差はご了承ください。素材：綿100%カラー：ホワイト、グレー写真と色味が異なる場合がございます。ご了承下さい。古着、中古、自宅保管品ですので、ご理解頂ける方のみどうぞ宜しくお願い致します。【フォローしてくださった方、フォロワーの方は感謝の気持ちを込めて10%引きさせていただきます(^^)】商品番号3GTO29#古着#ストライプシャツ#グレー
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