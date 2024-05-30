【新品】SLOBE IENA スローブイエナ ノースリーブリブニット

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スローブイエナの、ノースリーブニットです。色グレーサイズF定価8800円コットン72%ポリエステル28%2色の糸を引き揃えてメランジにした素材が夏らしい、ノースリーブニットです。コットン素材で、サマーニットとして着ていただけます。生地はとてもサラっとしていてとても着心地が良く、フレンチスリーブになっているので、二の腕がスッキリ見えるシルエットになっています。ボックスシルエットが採用されており、暑い時期にもフィットし過ぎないデザインです。デニムパンツと合わせたカジュアルスタイルから、フレアスカートを合わせたキレイめスタイルまで、幅広いコーディネートで着ていただけます。新品、未使用、タグ付きです。宜しくお願い致します(^-^)