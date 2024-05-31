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ローリーズファーム　ブラウス
商品番号 P87724096673
商品名

ローリーズファーム　ブラウス
ブランド名 ローリーズファーム
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

試着のみです。ネット正規店で購入しましたが、サイズが合わないため、出品いたします。クリームっぽい、お色味です。サイズ　フリー身幅　　49肩幅　　32総丈　　55.5そで丈　31(HP参照)自宅保管のため、シワが入っておりますが、ご了承下さい。ご使用いただける方に(^^)
http://narcologia.ru/goods/Persia473888.html
http://narcologia.ru/goods/protein315434.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric939045.html
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