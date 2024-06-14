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商品詳細
カネコイサオのセーラーブラウスです。着丈 約60cm身幅 約50cm肩幅 約45cm長期自宅保管していたものになりますので、神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方よろしくお願いいたします。#ピンクハウス#ワンダフルワールド#カネコイサオ#セーラーブラウス
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