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カネコイサオ　セーラーブラウス
商品番号 D71861642344
商品名

カネコイサオ　セーラーブラウス
ブランド名 カネコイサオ
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カネコイサオのセーラーブラウスです。着丈　約60cm身幅　約50cm肩幅　約45cm長期自宅保管していたものになりますので、神経質な方はご遠慮ください。ご理解のある方よろしくお願いいたします。#ピンクハウス#ワンダフルワールド#カネコイサオ#セーラーブラウス
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