昭和レトロ　ブラウス　平成　バブル　女子　モダン　クラシカル

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#pco☆昭和レトロ古着襟のデザインが素敵なブラウスです。肩パッドがついています。インドネシア製です。即購入大丈夫です。サイズ…9号（平置きの寸法をご参考下さい）肩幅…約40cm身幅…約50cm袖丈…約53cm着丈…約57cm素材…ポリエステル100%ダメージ…目立つダメージ無し。☆古着屋購入の中古のお洋服ですので、着用感はあります。神経質な方や状態チェックに厳しい方はトラブルを避けたいのでご購入なさらないで下さい。☆他にもレトロな古着を出品中です(^^)#pco☆昭和レトロ古着ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ昭和、レトロ、モダン、ロマン、ヒッピー、クラシカル、サイケ、ロック、ロカビリー、グリモワール、ヴィンテージ、ビンテージ、60年代、70年代、古着女子、半袖、長袖、OLD、オールド、ポップ、モッズ、フォークロア、60年代、70年代、80年代、90年代、フルジョ、個性的、婦人服、usedmix、古着、昭和レトロ、ワンピース、東京スタイル、オンワード、70's、80's、北欧、フラワー、ゆるかわ、ジャンティーク、jantique、nude、原宿、下北沢、高円寺、シカゴ、トロ、サンタモニカ、東京スタイル、tokyostyle、東京ブラウス、馬里邑、マリムラ、花咲、サンヨー、SANYOなどお好きな方にもオススメです。