ドラッグストアーズめっちゃ可愛いチュニックトレーナーF

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Ｎｏ．51ドラッグストアーズのめちゃくちゃ可愛いチュニック型トレーナーです☆人気商品です☆一昨年ショップで購入、着ようと思っておりましたのでタグはありません。試着のみ好みが変わった為、出品致します。中央のふわふわブタさんがとても可愛くてポケットもふわふわな感じで丈も長いので、素敵な商品ですꕤ︎︎これから活躍間違いなし♡です*ˊᵕˋ*身丈約85身幅約55サイズはフリー柄・デザイン...刺繍カラー...レッド、ネイビー袖丈...長袖季節感...秋,冬ポケット付き定価は10780円未使用品ですが自宅保管の為、匂い等、色々気にされる方はご購入をご遠慮願います。⭐こちらは若干お値引可能ですので、コメント宜しくお願い致します。お値下げ☆4500→4200