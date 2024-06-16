ホリデーアンドホリデー フレアニットセットアップ

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ホリデーアンドホリデーニットワンピース2回ほど回着用しました。＜Size＞FREEニット:着丈27cm身幅65cm袖丈70cmワンピース:着丈118cm身幅45cmウエスト82cm※ウエストマーク出来るリボンは取り外しが可能ですカラー···ベージュ