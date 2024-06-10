PINK HOUSE ピンクハウス アウター ジャケット

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PINKHOUSE(ピンクハウス)アウタージャケット着丈···約60センチミドル丈身幅…約56センチ袖丈…約52センチ素材···ウール母より譲り受けました。目立つ汚れ、傷は見当たりませんが、袖口の毛玉や、毛羽立ち、毛糸の絡みが少々あります。ピンクハウスのタグに、クリーニングのタグをつけた糸の跡があります。自宅保管、中古品にご理解いただける方のみお願いいたします。小さく折りたたんでの配送となります。