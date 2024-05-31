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MAFEX ジョーカー フィギュア JOKER ダークナイト バットマン DC
商品番号 S45221419027
商品名

MAFEX ジョーカー フィギュア JOKER ダークナイト バットマン DC
ブランド名 メディコムトイ
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メディコム・トイ　マフェックスバットマンザ・ダークナイトNo.51MAFEXTHEJOKERVer.2.0『THEDARKKNIGHT』故ヒースレジャーが演じたジョーカーです。Ver.1よりも顔の造形が格段にリアルになっています。■商品説明・原型製作:PERFECT-STUDIO・サイズ(全高):約160mm・商品仕様:アクションフィギュア・メーカー:メディコム・トイ【セット内容】・本体・専用ジョイントパーツ・各種手首パーツ・可動式フィギュアスタンド【商品状態について】購入後、ワンポーズのみでほぼ触っていません。陽の当たらないケース内で飾っていましたので汚れや日焼け、傷などはないかと思いますが、詳しい状態は写真にてご確認ください。質問等あれば承ります。出品前に商品のチェックはしておりますが、見落とし等ある場合がございます。あくまで人の手に渡った中古品になりますので、神経質な方のご購入はお控え下さい。ご納得頂ける方のみご購入をお願い致します。この他にも、figuartsフィギュアーツ、仮面ライダー、戦隊、メタルヒーロー、ドラゴンボール、その他アニメ、食玩、プライズ品、マーベル、アメコミ等のグッズを多数出品していますので、出品一覧よりご覧下さい。同時購入でお値引致します。DCコミックス　アメコミトイビズメディコムトイトミーホットトイズアベンジャーズハルクビルドインフィニティ・ウォーホールオブフェイムキャプテンアメリカシビルウォースパイダーマンタカラトミーゴーストライダーハルクガーディアンズヴェノムマイティ・ソーmarvellegendsToybizMCUAvengersFunkoPOPfigureHottoysfigmaGOTG　アメトイX-FORCEDIAMONDSELECTGuardiansOfTheGalaxyIRONMANX-MENSPIDERMANHasbroactionfigureMOCghostridervenomTHORstarkウルバリン　サイクロプスガンビットLEGOレゴフィギュア種類···アクションフィギュア　96
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