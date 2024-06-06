極美品 サンローラン 長財布 希少!

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気持ちの良いお取引を心がけますので、どうぞ宜しくお願い致します。引越しを機に生活が変わったので、荷物整理をしています大切にしてくださる方にお譲り致します。早い者勝ちです！付属品：箱、保存袋サイズ：約20*11*3ｃｍ状態:購入後一度短時間の使用ですので、未使用に近いです。全体的に目立つ傷や汚れはなく綺麗な状態です。並行輸入品を取り扱うセレクトショップにて購入致しました。写真や説明欄にて状態を確認し、ご理解、ご納得の上お買い求め下さい。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。長々とお読みいただき、ありがとうございました。