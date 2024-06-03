COTTO 黒半袖ニット　白襟

取り外し可能な白襟付きです。￼数回着用した後は、自宅保管していました。中古の品物であることをご了承の上、ご購入下さい。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖レーヨン 70%ポリエステル 30%



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