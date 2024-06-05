N.Natural Beauty Basicボウタイ風ロングスリーブブラウス

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カラー：エクリュドット 生成色をベースに黒のドット柄です。サイズ：M(ワンサイズ) バスト108cm,着丈60cm,ゆき丈78.5cm素材：ポリエステル100% 手洗い可購入時価格：8,250円状態：1回着用N.で人気のボウタイ風ブラウス。詰まった首元に甘すぎないボウタイ風デザインがポイントで、結び直しが必要ないので着やすさ抜群です。柔らかい素材で品良く、背中にタックをあしらい着心地のいい仕上がりです。長めなカフスデザインが秋冬のシーズンムードをプラス。どんなボトムと相性よく、ワードローブを活性化できる一枚です。#ブラウス#ボウタイ#ドット#オフィスカジュアル#エヌドット#ナチュラルビューティーベーシックテイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···ドット