クレージュ　Courreges 半袖ニット

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クレージュの半袖ニットです。表の左側にシミがあります。(写真2枚目)訳あり商品のため、定価よりかなりお安く出品いたします。この機会にぜひご購入ください。クレージュ Courregesサマーニット 半袖ニット柄・デザイン···無地カラー···ブルー袖丈···半袖季節感···春、夏⭐︎即購入可能です。⭐︎値下げ交渉は受け付けておりますが、いいねが多くなった場合、値上げをすることもありますのでお早めにご購入ください。⭐︎匿名配送をご希望の方はコメントください！自宅での保管となるため、気になる方はご遠慮いただきますよう、お願いいたします。