80s USA 黄色 プリントTシャツ 半袖 ニューヨーク vintage

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＜商品説明＞1980年代のヴィンテージ、ライトイエローの半袖プリントTシャツです。タグ欠損の為、ボディは不明。コピーライトはSunSportswearinc.です。newyorkプリントですがアートな雰囲気のプリントがグッド。爽やかなライトイエローが可愛いです。裾袖シングルステッチ。＜商品状態＞画像10枚目、若干の汚れあり。＜サイズ＞表記サイズ：記載なし以下、実寸となります。着丈：67cm肩幅：42cm身幅：45cm袖丈：17.5cm※多少の誤差は御容赦下さい。＜生地＞記載なし