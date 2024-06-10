SUPERDRY スーパードライ 半袖シャツ ピンク S　冒険魂　極度乾燥

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商標問題のため日本未発売、入手困難な海外限定superdryのレディース半袖シャツです。イギリス店舗で購入後、1回も着用しておりません。新品未使用、タグ付きSサイズ表記ですが、大きめで日本のMサイズ相当。ヴィンテージ感のあるプリントとくすんだピンクのため、デザイン・サイズ共にメンズ、ユニセックスとして使用おすすめです。superdryvintageitagoTシャツ色:Dustyrose着丈:62cm身幅:49cm肩幅:40cm袖丈:22cm