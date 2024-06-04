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新品　EXTREME CASHMERE ニットベアトップ　エクストリームカシミヤ
商品番号 B10628745632
商品名

新品　EXTREME CASHMERE ニットベアトップ　エクストリームカシミヤ
ブランド名 エクストリームカシミヤ
特別価格 税込 5,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロンハーマンなどセレクトショップで取り扱いのエクストリームカシミヤベアトップです。シャツ、カットソーに重ねて着るとおしゃれです。保存袋付きフリーサイズキャメルカラー···ベージュ柄・デザイン···無地カラー···ベージュカップ···カップなし季節感···春、秋、冬
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