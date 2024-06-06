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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。未使用、保管品です。綺麗に銀線入ってます、是非！サイズ直径5㎝ 高さ4.5㎝作家歴、木箱入です。
http://narcologia.ru/goods/rouge552510.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic838612.html
http://narcologia.ru/goods/protein314234.html
竹葉透 銀入 蓋置 井波慶州 氏造 共箱入-
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